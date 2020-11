‘Literalmente, le tenía miedo’, Kate cuenta la violencia que sufrió con ‘Doctor’

Los Ángeles, California.- En plática para el programa Red Table Talk: Las Estefans, Kate del Castillo contó sobre su matrimonio con Luis García y la violencia que sufrió en éste, asegurando que llegó a tenerle miedo al ‘Doctor’.

En la entrevista con Gloria Estefan, Emili Estefan y Lili Estefan, Kate del Castillo contó que sufrió violencia doméstica con Luis García, asegurando que fue un matrimonio fallido con el comentarista de Azteca Deportes, con quien se casó en 2001.

Nunca le conté a nadie, estaba secuestrada en mi casa, no me dejaba salir, no quería que fuera a trabajar”, contó Del Castillo.