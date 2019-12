¿Llega la sexta para Barca? Dos equipos eliminaron a Napoli en octavos y fueron campeones

Nyon, Suiza.- ¿Sorry, Hirving ‘Chucky’ Lozano? De acuerdo con el periodista Misterchip, los últimos dos equipos que han enfrentado a Napoli en octavos de final de Champions League y lo han eliminado, han sido campeones.

En sus redes sociales, Misterchip detalló que Chelsea y Real Madrid han sido campeones en las temporadas, donde han enfrentado a Napoli en octavos de final y le ganaron.

En la temporada 2011-2012, Chelsea enfrentó a Napoli y le ganó por marcador global de 5-4. En las siguientes instancias eliminó a Benfica, Barcelona y ganó la final a Bayern Munich, consiguiendo su primer título de Champions League.

Para la temporada 2016-2017, Real Madrid enfrentó a Napoli en octavos de final y en el marcador global lo venció 6-2. En las siguientes rondas ganó a Bayern Munich, Atlético de Madrid y en la final, Real Madrid venció a Juventus, ganando el décimo segundo título de Champions.

2016-17: Real Madrid pic.twitter.com/Ik8Gg14NFi — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 16, 2019

Ahora, para la temporada 2019-2020, Barcelona enfrentará al equipo de Serie A, donde milita el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano y es dirigido por Gennaro Gattuso.

Definen partidos de octavos de final de Champions League

Aparte del duelo entre Barcelona y Napoli, los otros duelos de octavos de final de Champions League son Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain, Real Madrid vs Manchester City, Atalanta vs Valencia, Atlético de Madrid vs Liverpool, Chelsea vs Bayern Munich, Lyon vs Juventus y Tottenham vs Leipzig.

Los partidos de ida se jugarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero de 2020, mientras que los partidos de vuelta serán los días 10, 11, 17 y 18 de marzo de 2020.