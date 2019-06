Gio podría llegar a Liga Mx; sin jugar, gana más que Vela

Cancún, Quintana Roo.- Giovani Dos Santos sigue sin equipo, pero uno de la Liga Mx estaría interesado en él: Rayados de Monterrey.

En entrevista con Fox Sports, el presidente deportivo, Duilio Davino, no negó que haya un interés por el jugador mexicano.

No quiero desmentir (interés por Dos Santos), no quiero dar veracidad, porque no es el momento. Cuando sea algo real o tengamos algo oficial, sin duda, lo daremos a conocer”, declaró Davino.