‘Llegaste a América sin merecerlo’, responde ‘Negro’ Santos a Herrera

CDMX.- Tras las respuestas de Miguel Herrera en el programa de Adela Micha, Carlos Antonio ‘Negro’ Santos, primero pidió que todo salga bien con respecto a la epidemia del COVID-19 y posteriormente hizo su crítica hacia el técnico de América, señalando que Herrera no ha hecho nada y llegó al equipo sin merecerlo.

‘Negro’ Santos aseguró que Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco y Carlos Reinoso son jugadores importantes de América, pero resaltó que él es el jugador extranjero con más títulos en las Águilas.

‘Negro’ Santos señaló que él no tiene envidia y aseguró que él dio más a América, porque ganaba torneos largos.

Tú, con dos torneos cortos ganados a Cruz Azul. ¡No manches! Yo ganaba torneos largos, torneos de un año, de 44 partidos. No necesitaba un gol de Muñoz, no necesitaba errores de Memo Vázquez, nosotros ganamos convincentemente e hicimos historia”, declaró.

‘Negro’ Santos aseguró que Miguel Herrera llegó sin merecimientos a América, señalando que el técnico “no hizo nada” y mencionó que la trayectoria de Herrera es gracias a “sus paleros”. El ex jugador señaló que Herrera está en América porque alguien “le endulzó el oído” a Emilio Azcárraga.

‘Negro’ Santos aseguró que no tiene algo personal contra Miguel Herrera, sino que hace críticas futbolísticas y detalló que el dinero ganado en América y en Selección Mexicana “cambió” al ‘Piojo’.

Tú llegaste a donde has llegado y no has ganado nada más que con el América. Te hicimos entrenador, te dimos fama. Tu pobreza futbolística, intelectual y como entrenador está comprobada”, declaró.