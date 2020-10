‘Llegué a jugar por la comida’, revela ‘Tuca’ Ferretti y no piensa en el retiro

Monterrey, Nuevo León.- No todo ha sido miel sobre hojuelas para Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. En plática con Francisco Javier González reveló cómo llegó a jugar para poder comer y también contó que no piensa en el retiro de la dirección técnica.

En plática para ‘Línea de 4’, Francisco Javier González recordó que ‘Tuca’ Ferretti llegó a estar durmiendo en la calle y el ahora técnico de Tigres comentó que, después de Atlas, estuvo en la Liga de Animales con Mario Tinajero y también en la Liga de la Central de Abastos.

Al final de la década de los 70’s, Ferretti estuvo en Atlas y estuvo un tiempo sin jugar, hasta que un día le comentaron que lo buscaba Miguel Mejía Barón para que jugara en Pumas, pero los dos primeros años fue banca, hasta 1980. En la temporada 80-81, quedó campeón con el equipo Universitario.

Pese a que solo le queda contrato por ocho meses en Tigres, ‘Tuca’ Ferretti no piensa en el retiro.

La verdad, me ando retirando desde los 50 años”, dijo Ferretti entre risas. “¿Quieres seguir?”, preguntó González. “Sí, naturalmente. ¿Quién no quiere seguir en una institución como ésta? Con una afición como esta, ¿quién no quiere jugar o dirigir a Tigres?”, declaró.