‘Llevo a León en mi corazón, me lo tatué’, asegura Missael Espinoza

León, Guanajuato.- Recordó a lujo de detalle cómo fue su estancia en León, el cariño de su afición y la manera en la que acarició el campeonato en 1997. Missael Espinoza explicó para Súper Deportivo cómo la Fiera sigue muy presente en su corazón.

Espinoza contó que se acuerda que en su primer día con León, llegó al estacionamiento del Estadio León, se bajó del carro y de inmediato llegó un grupo como de 15 personas que se me acercaron con sus playeras y banderas del León, para darle la bienvenida al equipo

Ahí me di cuenta de qué clase de etapa era la que me esperaba, de que si rendía bien, los iba a tener apoyándome. Yo llevó al León en mi corazón, es una afición a la que adoro”, declaró.

Missael Espinoza añadió que cuando va a León, lo reconocen en todos lados, y eso para él vale mucho.

Me tatuaron (sic), me tatué sus colores, me encanta ver jugar al León ahorita con Nacho Ambriz, no se diga cuando estaba Matosas y me da gusto porque es una afición que sufrió mucho por 10 años y ya se merecía un equipo muy competitivo”, finalizó.