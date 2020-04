Lo echaron por teléfono’: Bruno Marioni cuenta su salida de Pumas

México.- Bruno Marioni sigue enamorado de Pumas, el club en el que como jugador se coronó en el Clausura 2004, aunque ya como entrenador la historia entre el argentino y los felinos ha sido muy diferente.

“El Barullo” dirigió a Pumas en 12 partidos del Clausura 2019. Ganó cuatro, empató tres y perdió cinco. Además, consiguió dos victorias en dos juegos de la Copa MX.

Esos números no alcanzaron para darle continuidad rumbo al siguiente torneo y Jesús Ramírez, entonces director deportivo del Club Universidad, “cortó” a Marioni de una forma singular.

“Es raro que que un entrenador se vaya sin haber tenido la oportunidad de armar un equipo y tener 53 por ciento de los puntos, es muy raro”, lanzó Marioni en entrevista.

Según contó, al terminar el Clausura 2019 comenzó la planeación de la campaña de Apertura, revisando posibles contrataciones y bajas.

Entró el nuevo director deportivo, Chucho Ramírez, y estuvimos trabajando cuatro días en el armado del plantel y las salidas, las contrataciones, incluso en algún momento le pregunté (a Chucho) porqué salía a declarar que yo no estaba seguro y me dijo que no había nada, que yo estaba seguro”.

La historia cambió cuando Marioni tomó un descanso y se fue a Guadalajara, donde vive desde hace algunos años.

(Ramírez) me dice ‘Si quieres, vete a Guadalajara y después hablamos, pero quédate tranquilo’ y fui tranquilo y a los cuatro días me llama y me dice que ha tomado la decisión de que no siga, así de simple, me dice ‘no tengo un motivo, porque los jugadores me han hablado bien, pero quiero arrancar mi etapa con otro entrenador’ y así fue”.