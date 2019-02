Lo que aprendió León en su victoria sobre los Pumas

León no sólo sacó tres puntos en su visita a los Pumas, en la Jornada 8 del torneo de Clausura 2019 de la Liga MX, sino que además tomó valiosas lecciones.

El equipo del León que inició el domingo contra Pumas.

'Nunca consentir al rival': Luis Gerardo Lugo

Ante Pumas, Nacho Ambriz encontró con el León el quinto triunfo en el presente torneo y lo ha hecho de manera seguida para crecer más la ilusión de Liguilla en el Clausura 2019.

La victoria sobre los Pumas en Ciudad Universitaria pudo ser más holgada, pero León consintió a un rival que, noqueado y en la lona, tuvo la posibilidad de propinar un golpe de esos que duelen.

Siempre se dice que las enseñanzas vienen de las derrotas, pero aquí podemos destacar que el León también las puede encontrar en los triunfos ya que lo visto en CU rozó en el drama.

La Fiera deberá aprender que el dominio no sirve de algo si no se mata al enemigo y que el compañerismo se puede confundir si no se tiene asegurado el resultado.

A Pumas se le pudo golear, pero se le perdonó la vida en el juego y estuvo a punto de sacar el empate que hubiera sido de pena para las huestes esmeraldas.

Ángel Mena llegó a siete tantos y pudo hacerlo a los ocho para quedarse en solitario en la cima del goleo individual, pero le cedió el balón a Campbell en el penalti y el tico falló.

Además, la expulsión de JJ Macías en una jugada intrascendente deja mermado para la siguiente jornada este ataque que en verdad luce. Estos son los detalles que los Verdes tendrán que cuidar en el resto del Clausura 2019.

Fernando Navarro pelea el balón en la victoria sobre Pumas.

Eso sí, con León en 17 puntos peleando la cima hombro a hombro con Tigres y Monterrey es algo para paladearse en toda la semana.

'Respetar el cobro de los penales': Luis Miguel Guerrero

Las jornadas siguen transcurriendo y el León continúa consolidándose. El equipo de Ambriz muestra personalidad, y aunque se complicó la vida por sí solo en la recta final del encuentro, los verdes juegan de tú a tú en cualquier lugar y ante cualquier rival.

La tripleta Mena-Montes Macías está convertida en la mejor de la liga, y en el caso particular del ecuatoriano, se confirma como el fichaje más acertado del León en los últimos tiempos. Ángel hace un gol de verdadero crack y vive un momento en el que todo le sale.

El sufrimiento final era innecesario: la expulsión de "JJ" terminó pesando, y nadie entiende por qué el penal lo tiró Joel Campbell y no Ángel Mena.

El triunfo esmeralda se aplaude, pero la angustia vivida en CU ante Pumas debe ser una llamada de atención, en un momento en donde los excesos de confianza no caben.