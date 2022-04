Lo retó a golpes en un juego de futbol. No sabía que era peleador de artes marciales mixtas

Cualquiera pensaría que un peleador de artes marciales mixtas no abandona ni siquiera una pelea callejera, pero cuando estuvo involucrado en una situación así, el mexicano Brandon Moreno ofreció una disculpa a quien lo retó y prefirió retirarse.

En una entrevista para el podcast ‘Creativo’, el joven nacido en Tijuana platicó sobre la única pelea que ha tenido fuera del octágono, y en la que aunque tiró un par de golpes, sí le hizo un par de advertencias a la persona que quería pelear con él

Y no por arrogancia, sino porque el ‘Assassin Baby’ tenía tres años entrenando a nivel profesional y era consciente no sólo de la ventaja que eso le daba, sino también del daño que podía ocasionar.

En la entrevista, Moreno destacó que el individuo se molestó porque le quitó el balón en una jugada, después, éste intentó lastimarlo y, como no lo consiguió, se enojó aún más y lo encaró.

“En una le quito la pelota y el tipo entra horrible y se enoja conmigo, me quería chingar pero no pudo, porque le quite la pelota y me alcancé a quitar y el vato se levanta bien encabronado y no me acuerdo que me dijo… Yo le dije ‘güey, la neta bájale de huevos, por favor’, ya tenía tres años entrenando, ya sabía (pelear). ‘Por favor no hagas esto, te lo pido’, pero ya lo tenía aquí, ya estaba en posición de ataque y le metí uno, dos y el güey cayó”, agregó.