‘Lo saludé pero no sabía quién era yo’, ‘Es una pena su muerte’; dicen ‘Doctor’ y Martinoli sobre Maradona

CDMX.- En un video subido en el canal del ‘Dr. García’ en YouTube, tanto Luis García como Christian Martinoli compartieron su sentir con respecto a la muerte de Diego Armando Maradona, lamentando el deceso del ‘Diez’.

En su intervención, el ‘Doctor’ aseguró que se va uno de los jugadores de futbol más grandes de la historia, destacando que pudo jugar contra Maradona, cuando el ‘Diez’ estaba en Sevilla y García en el Atlético de Madrid.

Siempre me vanaglorio de esa ocasión. Me acerqué, le estreché la mano, lo quería prácticamente abrazar; él muy condescendiente me dio la mano, por supuesto, no sabía ni pu… idea de quién era yo y fue un gran momento”, declaró el ‘Doctor’.