Los Bravos volverán en 2021 a la Liga Mexicana de Beisbol

León.- A falta de nueve meses de que comience la nueva temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, Mauricio Martínez, presidente de los Bravos de León, confirmó que se vendrá una larga espera para que la novena leonesa y muchas otras del país puedan volver a trabajar en la planeación de una temporada.

Martínez indicó en entrevista para Súper Deportivo que no hay de otra más que esperar: “Prácticamente nos tuvimos que quedar con los brazos cruzados, viendo cómo pasan los días, no hay nada que hacer por lo pronto, la verdad no hay mucho que hacer”.

Lo que sí es seguro es el regreso de la franquicia en la nueva campaña de la Liga Mexicana, aunque la formación del róster está en completo suspenso.

En cuanto a los planes de la LMB, señaló: “Lo que está haciendo la Liga, están buscando firmar nuevos convenios, de ver qué otros patrocinadores puedan ingresar, pero trabajo en cuestión de trabajo el panorama está muy duro porque en el estadio por ejemplo sólo tenemos a la gente de campo, la gente de seguridad pero son nueve meses que no nos queda de otra más que esperar”.

En cuanto a los contratos comerciales de Bravos, buscarán darles continuidad: “Buscaremos renovar lo que ya estaba pactado, como no se jugó esta temporada tendremos que volvernos a juntar con ellos (patrocinadores) pero también obviamente no es el momento para hacerlo, hay que esperar unos tres o cuatro meses para hacerlo y ver como evoluciona esto”.

La semana pasada y por primera vez en 95 años se hizo oficial la cancelación de una temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, un duro golpe no sólo en lo deportivo ya que también el lado económico de las novenas se vio afectado.