"Kuri prometía y nunca cumplía, eso me cansó": Keko Villalva rompe el silencio sobre el Veracruz

Buenos Aires.- El fútbol mexicano se vio sacudido por la desafiliación del Veracruz. En medio de esta situación, salvo algún mensaje en redes sociales, los jugadores de la plantilla han preferido el silencio.

Pero en declaraciones exclusivas a Súper Deportivo, el delantero argentino Daniel "Keko" Villalva -de vacaciones en su país- contó el padecimiento que le tocó sufrir durante varios meses a él y a sus compañeros.

Villalva jugó para el Veracruz en dos etapas. MexSport.

Con la desafiliación ya consumada, ¿qué sentís? Yo estuve cuatro años en el club. El equipo solía pelear el descenso, pero también nos tocó ingresar dos veces a liguilla. Lucía todo bastante ordenado hasta que regresé de mi préstamo con Querétaro (este último semestre). Sabía a lo que me iba a enfrentar pero no pensé que sería tan grave.

¿Quiénes son los Kuri? Lo primero que quiero decir es que tengo buena relación con Fidel padre y el hijo. En estos últimos tiempos obvio se vivieron momentos tensos. Me tuve que sentar a hablar con el padre y en algunas cosas no estuve de acuerdo y le dije a él que iba a tomar una decisión, que fue la de presentar las controversias.

¿Qué sentía la plantilla al leer declaraciones del presidente que afirmaba que no existían adeudos? Fidel no quiso llegar a esta instancia con el club. Le pasaron cosas personales que lo llevaron a esta situación. Al plantel le molestaban sus dichos porque nosotros queríamos cobrar. Reclamábamos lo que correspondía por trabajar. El tema es que llegó un momento que nos prometía, nos prometía y nunca nos cumplía. Eso nos cansó y algunos tomamos la decisión difícil de recurrir a la vía legal.

Fidel Kuri, dueño de los Tiburones.

¿Cómo era el diálogo? Los más grandes del plantel éramos los que hablábamos. Y les decíamos que los más jóvenes eran los que necesitaban más la plata. Él decía que lo entendía, pero tampoco cumplía. Esto nos hizo fuerte como grupo.

¿Y por qué les explicaba que no podía cumplirles Kuri? Siempre decía que quería cumplir, pero contaba con problemas personales que no le permitían mover el dinero. Estaba mal. Nunca el equipo había vivido esto y se sentía culpable. Yo también lo entiendo a él.

¿Se sintieron apoyados por sus colegas? Porque la imagen de aquel partido frente a Tigres no fue feliz... Muchos jugadores nos apoyaron. Lo que pasó con Tigres queda en la conciencia de cada futbolista. Después no sé qué pasó porque nos hicieron los dos goles. A nosotros nos molestó. Habíamos acordado con la mayoría de los capitanes otra cosa. Pero es entendible porque ellos quizás hayan querido respetar al dueño de su club, donde están al día. Con los que nos apoyaron estamos agradecidos y lo que ocurrió con Tigres quedará en la conciencia de cada jugador.

¿Te gustaría seguir en la Liga MX? Me gustaría, pero no me cierro a otras opciones. De eso se encargará mi representante Alejandro (Savich). La idea es tomar la mejor decisión para recuperar un gran nivel. Si viene una oferta de México, bienvenido sea.

¿Qué le dirías a la afición? Les tuve mucho cariño y ellos me lo mostraron más allá que futbolísticamente no dimos una buena imagen. Tengo palabras de agradecimiento por haber estado en el Puerto. Ojala algún día el club vuelva porque es una linda plaza, donde se ama el fútbol.

¿Te animás a definir a los Kuri en una palabra? (Piensa y hace silencio) Prefiero no responder…