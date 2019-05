Los dos seleccionados que Chivas quiere a cambio del JJ Macías

León.- Las Chivas del Guadalajara están dispuestas a desprenderse de José Juan Macías, pero sólo a cambio de una jugosa recompensa.

Según publica la Agencia Reforma, el Rebaño Sagrado tiene dos alternativas para dejar que el JJ Macías siga como delantero estrella en el León.

Una es la ya conocida: que León le pague los 15 millones de dólares en los que Chivas ha valorado al atacante mexicano, quien marcó 10 goles en el Clausura 2019, luego de llegar a la Fiera en diciembre de 2018.

El otro camino es que Grupo Pachuca acepte ceder a dos de sus principales talentos: Víctor Guzmán y Érick Aguirre, ambos elementos de los Tuzos.

Víctor Guzmán es seleccionado nacional y figura del Pachuca.

Según esta información, Chivas no aceptaría en pago a algún elemento del León, como Fernando Navarro o Luis Montes, pues pretende jugadores jóvenes y con una proyección similar a la de Macías.

"Si León no paga, Chivas lo quiere de regreso en diciembre, como está acordado. No estaban dispuestos a intercambios, pero ahora aceptan sólo si van el 'Pocho' y Érick. No quieren a ningún otro jugador. No les interesa ninguno. Quieren a esos dos, el dinero o a Macías de regreso", publicó Reforma, citando a una fuente en la directiva del Grupo Pachuca.

Érick Aguirre tiene tres partidos con la Selección Mexicana.

Por lo pronto, Macías se alista para jugar el Mundial Sub20 en Polonia a partir de este jueves y aún tiene contrato de seis meses a préstamo con los Esmeraldas, quienes en diciembre deberán decidir si compran su contrato con los Chivas.