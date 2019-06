Revelan 'falta grave' por la que jugadores de Nicaragua no jugarán Copa Oro

Nicaragua.- La Selección de Nicaragua anunció que tres jugadores fueron expulsados de la Copa Oro por una 'falta grave' a disciplina y ahora se dio a conocer qué fue el motivo por lo que quedaron fuera.

De acuerdo con el portal Nexofin, los jugadores Marlon López, Carlos Montenegro y Carlos Chavarría quedaron fuera de Copa Oro, debido a que metieron a tres mujeres al hotel de concentración.

A la una de la mañana me despertaron, me llevaron videos del hotel, donde los tres entran con personas no autorizadas del sexo femenino”, comentó el técnico Henry Duarte.