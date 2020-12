"Los hombres también lloramos": Golovkin entrevistó a CR7y sacó su lado más humano

Italia.- La súper estrella de boxeo, Gennady Golovkin, entrevistó a Cristiano Ronaldo para una serie de documentales 'Parallel Worlds' de DAZN, en la cual el portugués, aceptó que ha vivido momentos complicados en su carrera que lo han hecho llegar a soltar algunas lágrimas.



En primera instancia el rompe redes recordó como fueron sus inicios: "Ha sido duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que uno crece, curten tu carácter y personalidad",.

Describió lo difíciles que fue dejar a su familia: "Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró. Me fui y lloraba diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre", añadió.



Y finalmente le mencionó que

"Creo que es bueno tener emociones, yo no oculto quién soy. La gente dice que los hombres no lloran pero, ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones, y hay que expresarlos".

De esta forma GGG, logró sacar el lado más humando de CR7, por lo que muchos ya comenzaron a catalogarla como la mejor entrevista de los últimos tiempos.

