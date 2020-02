‘Los jugadores de están dolidos, no está funcionando Chivas’, dice Ricardo Peláez

Monterrey, Nuevo León.- Tras la derrota ante Tigres por 3-0 en Nuevo León, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, fue cuestionado y aseguró que los jugadores están dolidos por los resultados y el equipo no está funcionando.

Señalando que han sido pocas derrotas las que ha tenido Chivas en este 2020, mencionando la actual y la de Copa Mx ante Dorados, Ricardo Peláez señaló que hay carácter, pero no ha habido resultados.

Hay carácter en la cancha. Están dolidos los jugadores, esa es la realidad. Me tiene tranquilo, porque los veo trabajando día a día. No me despego del equipo”, declaró.