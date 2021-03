Luca Martínez Dupuy le sonríe a la Selección Mexicana… y al América

Luca Martínez Dupuy habló sobre lo que significa México para él y espera poder representar la camiseta de la Selección Mexicana por todo lo que le ha dado el País a él y su familia.

Aunque los directivos de México y Argentina buscan quedarse con Luca Martínez, la Selección Mexicana tiene ventaja.

"Todavía no está decidido al 100 por ciento, pero el día que me toque entrenar con la Selección voy a dejar la vida porque lo siento así y representar un país no es ir de joda, es ir a representar toda una historia; voy a dejar la vida por la Selección Mexicana, pero todavía no está decidido".