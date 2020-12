Luca Martínez Dupuy: El 'argentino' que se tatuó el Azteca y sueña con la Selección Mexicana

Buenos Aires.- Luca Martínez Dupuy pasó gran parte de su vida en Argentina. Y sin ser desagradecido con el país donde reside y juega al fútbol, se nota que tiene un amor genuino por México.

Luego de ser llamado el mes pasado para una concentración con el entrenador de la Sub 20, Raúl Chabrand, reveló en una entrevista con Súper Deportivo que se ilusiona con una oportunidad en la mayor, contó de su admiración por Raúl Jiménez y Chicharito Hernández y hasta mostró que tiene tatuado al estadio Azteca.

¿Cómo fue la experiencia de la concentración?

"Muy linda, sentí orgullo y alegría. Era algo que soñaba desde chiquito y lo veía imposible. Que te citen y representar a tu país es lo más lindo (más allá que no se disputaron amistosos contra otras selecciones). Cuando me lavaba la cara y me miraba en el espejo no podía creer que tenía puesta una remera de México".

¿Quién es?

Luca Martínez Dupuy

Origen: San Luis Potosí

Equipo: Rosario Central (Argentina)

Posición: Delantero

Edad: 19 años

¿Cómo te recibió el grupo?

"Muy bien, desde el primer día hasta me sorprendió que algunos ya sabían mi nombre. Yo estaba tomando mate, le convidé a varios de ellos: algunos probaron y no tomaron más, pero a un par les gustó. Además, el capitán y los referentes se encargaron de hacerme sentir muy bien y eso me dio confianza".

¿Y qué te comentó el entrenador de tu juego?

"Me dijo que le gustaba esa chispa, esas ganas de meter que a veces tenemos quienes tenemos raíces argentinas. Y hasta en alguna práctica me tocó hasta tirarme a trabar con la cabeza. Ojalá me vuelvan a llamar para enero. Tengo muchas ganas de disputar el clasificatorio de Honduras y el Mundial de Indonesia el año próximo".

¿A qué futbolistas miras en tu puesto?

Lo sigo mucho a Lautaro Martínez (Inter) y de México a Raúl Jiménez, más allá que ahora tuvo la desgracia de lesionarse, y también me gusta la técnica que tiene Chicharito.

Si te dieran a elegir una camiseta firmada para ti de Lionel Messi o Raúl Jiménez, ¿con cuál te quedarías?

Te soy sincero: elegiría la de Messi porque no creo poder cruzármelo alguna vez en una cancha.

¿O sea que crees que puedes compartir la selección mayor con Raúl?

No te voy a mentir: la verdad es que me tengo mucha fe para que eso suceda.

El dato: Lucas debutó en la Primera División de Argentina en noviembre pasado y ya en este diciembre tomó la titularidad en la Copa Diego Armando Maradona.

¿Te gustaría alguna vez jugar en el fútbol mexicano?

Obvio que mi objetivo, como el de cualquier futbolista, es triunfar en Europa. Pero me gustaría jugar en la Liga MX. Se trata bien la pelota. Trato de seguirla por You Tube mediante resúmenes porque en Argentina no se transmiten los partidos y de estar al tanto de lo que pasa.

La historia de su amor por México

Es sorprendente que, habiendo vivido tan sólo cuatro años en México, Luca Martínez Dupuy no haya dudado cuando lo citaron para el Tri cuando gran parte de su vida transcurrió en Argentina, donde juega en Rosario Central.

Nacido en México cuando su padre Nahuel Darío Martínez jugaba en Real San Luis, él explica por qué ese amor: “Mis padres me tuvieron a mi y a mi hermana allá y siempre hablan maravillas de México. Tenía 3 o 4 meses cuando él jugaba en el América. Esos fueron sus mejores años.

“Y me contaba que me llevaba a la cancha ya de bebé. Cuando era chico, quería hacerme un tatuaje del Estadio Azteca, porque sentía que esa cancha representaba a mi viejo. Me costó, pero recién me dejaron hacérmelo a los 17 años”.