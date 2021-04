Lucero Cuevas se recuperó de Covid y el León femenil confía en sus goles

Los 90 minutos disputados ante Querétaro no quedarán en saco roto, pues en palabras de Scarlett Anaya, hay aspectos a rescatar en el funcionamiento del Club León Femenil pensando en el cierre del Guard1anes 2021.

Un autogol sentenció el partido para el equipo esmeralda que, con un 1-0 en contra, perdió tres puntos y prácticamente la oportunidad de clasificar a la Liguilla en la Liga MX Femenil, pero también demostró en el terreno de juego que es capaz de hacer algo más.

“Hay situaciones en las que creemos que podemos hacer más pero no se logran concretar los pases (...) ahora creo que no hicimos mal las cosas, un autogol no quiere decir que todo esté echado a perder, no podemos tirar este partido a la basura cuando se hicieron cosas muy buenas”, reconoció al término del duelo en La Corregidora.