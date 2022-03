Este mes de marzo se cumple un año más de la muerte del Hijo del Perro Aguayo, quien falleció en el cuadrilátero de una arena en Tijuana, Baja California. A siete años de distancia, el también luchador L.A. Park reveló la razón por la que murió su compañero.

“Se murió por unas patadas pero él ya estaba malo de las vértebras”, aseguró L.A. Park de acuerdo con la nota que publicó el portal Mediotiempo, en la que el luchador señaló también que todos sus compañeros del medio pelean así, con lesiones ya crónicas.

A finales de marzo de 2015, El Hijo del Perro Aguayo participó en una lucha de equipos en una arena de Tijuana, en la que junto con Manik, se enfrentó a Rey Misterio Jr. y Extreme Tiger.

Durante el evento hubo varios golpes de Rey Misterio Jr. sobre el Hijo del Perro Aguayo pero todo parte de la misma pelea. Hasta que Aguayo recibió un golpe en la espalda que lo hizo caer de frente hacia las cuerdas para luego quedar inconsciente en la lona.

La lucha continuó por algunos segundos más hasta que Konnan notó que Aguayo no se movía, fue entonces que se intentó reanimar al luchador aunque sin éxito. Y pese a que fue trasladado a un hospital de manera casi inmediata, Aguayo fue declarado muerto a la 1 de la mañana del 21 de marzo de 2015.

La lucha libre quedó en shock en ese momento y se mencionó que el golpe que Rey Misterio Jr. dirigió a la espalda de Aguayo fue la causa del fallecimiento, aunque ahora, L.A. Park señaló que si bien pudo haber influido, Aguayo ya arrastraba una fuerte lesión en las vértebras.

"Todos los luchadores tenemos lesiones, hay algunos que resistimos más pero a la larga nos hace daño. Ahí está lo que pasó con el Perrito Aguayo, él era joven y se murió por unas patadas, pero él ya estaba malo de las vértebras. A nosotros los doctores nos dicen que ya no podemos luchar, pero nosotros sabemos que si no luchamos, no tenemos con qué comer. Aprendes a vivir tomándote una pastilla para el dolor y a seguir luchando”, señaló.