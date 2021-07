‘Me echó de Champions cuando dirigía a Inter’, dice Spalletti, nuevo técnico de Napoli, sobre 'Chucky'

Nápoli, Italia.- Luciano Spalletti vuelve a la dirección técnica, después de dos años de inactividad, y lo hará con Napoli. En la presentación, el técnico recordó que Hirving ‘Chucky’ Lozano, a quien dirigirá, anotó un gol que ocasionó la eliminación de Inter en Champions League, cuando él era director técnico del equipo de Milan.

¿Hirving Lozano? Me gusta cómo juega, fue quien me echó de Champions League cuando entrenaba a Inter. Fue una de sus carreras la que me creó problemas, después de un buen partido”, declaró Spalletti.