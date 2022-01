'Oren por mí': Narrador de ESPN revela que tiene cáncer de próstata

Luis Alfredo Álvarez pone en pausa la narración para atender su salud.

Luis Alfredo es uno de los narradores estrellas de ESPN en béisbol y tenis y ahora que ha culminado el Abierto de Australia ha revelado que tiene cáncer de próstata por lo que deberá poner en pausa su trabajo.

Mediante un video en redes sociales da las gracias por el apoyo y da la triste noticia, además de que también se alejara de sus redes sociales mientras toma su tratamiento.

"Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado con cáncer de próstata, pero el haberme contactado con ustedes a través de las redes sociales y la televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme estas dos semanas", dijo.

Alfredo Álvarez ha sido la voz de los Grand Slams y Series Mundiales junto a Ernesto Jerez.

“Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, mi tratamiento y recuperación y muy pronto estaré, no solamente en televisión, sino también en redes sociales provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí, les mando bendiciones y los quiero mucho".