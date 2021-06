Luis García cuenta porqué Martinoli lo apodó 'Doctor'

CDMX.- En entrevista con Ángel García Toraño, Luis García contó cuándo fue la primera vez y el motivo por el que Christian Martinoli lo llamó ‘Doctor’, apodo que se le ha quedado.

En la plática con García Toraño, Luis García contó que en un partido del desaparecido Jaguares de Chiapas ante Atlante, recibió un par de llamadas y fue un momento de su vida donde pasaba tiempo en el Juzgado de lo Familiar “cada tercer martes”, y en éstas dio diversos consejos a quienes le marcaron.

Me entraron dos llamadas muy cercanas de ese concepto y les di orientación legal. El Código Civil me lo sabía de memoria. (Martinoli) me dice: ‘Te voy a decir el ‘Doctor’, o sea, Doctor en leyes, no abogado, en el Código Civil. Estás ca…, ¿te importa que te diga ‘Doctor’?”, contó.