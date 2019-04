'Doctor' cumplirá y abrazará a Brizio 'encuerado', lleno de aceite

Guadalajara, Jalisco.- En su nuevo video, acompañado de Christian Martinoli y Zague, Luis García aseguró que cumplirá su promesa y abrazará 'encuerado' al presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter.

El 'Doctor' señaló que sí cumplirá con lo que dijo hace días y que no sólo abrazará 'encuerado' a Brizio, sino que estará lleno de aceite.

Yo dije que me iba a encuerar y voy a hacer mi reclamo al señor Brizio, lo voy a buscar a su oficina, lleno de aceite y le voy a dar un abrazo, un abrazo acuoso a Brizio, porque no se hace”, declaró.

García Postigo prometió que haría dicho abrazo, si castigaban al árbitro Francisco Chacón, por sus declaraciones en el partido de Copa Mx entre Chivas y América, que sí llegó.

También, Macías, el camarógrafo le recordó a García que Zague se iba a unir a la protesta, aunque sea 'campana'.

Me uno, me uno”, dijo Zague, causando la risa de sus compañeros, pero Martinoli le dijo que mejor que no.