Luis Miguel: Su afición por el América y la visita a La Bombonera de Boca Juniors

Inició “Luis Miguel: La serie” a través de Netflix y es tiempo de recordar que aunque Luis Miguel no es tan fanatico del futbol, decidió irle a uno de los equipos más ganadores e históricos del futbol Mexicano: Las Águilas del Club América.

Hace años, Luis Miguel pudo tomarse una foto con uno de los guardametas y referentes del arco del Club América: el argentino Héctor Miguel Zelada, foto que se tomó en el Estadio Azteca.

Esa visita se dio cuando Luis Miguel no era tan famoso, aunque en México ya los jóvenes lo conocían y los jugadores del América también se tomaron fotos con él.

Luis Miguel y su visita a La Bombonera de Boca Juniors

Luis Miguel siempre ha dicho que es aficionado del tenis, pero el Sol también le tomó cariño al futbol, gracias a un partido de Boca Juniors.

Y es que Luis Miguel conoció la pasión y el verdadero amor por el futbol cuando visitó Argentina y uno de los estadios más icónicos del mundo, La Bombonera.

A los 18 años, Luismi acompañó a su entonces productor, Matías Mc Cluskey, a un partido de futbol en uno de los grandes templos del futbol.

“Conseguimos unas entradas para la platea alta y, aunque él no era fanático del futbol, no lo dudó. Le encantó la idea de ir”, reveló Matías Mc Cluskey en una entrevista para el diario argentino Olé.

Luis Miguel y Matías tuvieron que ingeniarse para que el “Sol” no fuera reconocido y disfrutara el partido sin ser interrumpido por sus admiradores.

“Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía. Era irreconocible”.

Como cualquier persona, Luis Miguel quedó sorprendido por la enorme pasión con la que los aficionados viven un partido en La Bombonera.

“Alucinó con la hinchada. ‘No paran’, me decía. Y estábamos hablando de Luis Miguel, un ícono de la música internacional, alguien que no se suele intimidar ante las multitudes que lo siguen de show en show. En un gol de Boca, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luismi no entendía nada, se cagaba de risa y me dijo ‘si supiera que me está abrazando a mí'”.

La foto con Maradona

Luis Miguel fue una persona que convivió con muchas personas a lo largo de su carrera y una de las más famosas fue con Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 86.

En aquel Mundial, Argentina consiguió su segundo título mundial y Maradona regaló el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios”.

En una ocasión

Luismi invitó a Maradona a uno de sus conciertos llevado a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pero tras un breve encuentro, abandonaron el lugar dejando pendiente una cuenta de varios miles de pesos porque consumieron 13 botellas de champagne.

“Llegamos tarde, siempre llegábamos tarde. Entonces, en vez de darnos fila 0, nos dieron fila 4, por lo que Maradona empezó ‘vámonos’”, relató el ex mánager de Maradona Guillermo Coppola

“Terminó el show y nos habíamos tomado 12 ó 13 botellas. Con la gente, nosotros solos imposible. Pero 12 ó 13 botellas de Cristal rosado, tenía que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagar nosotros”.

Para Maradona y su ex manager fue fácil entrar al camerino del Sol y solamente dejarle la cuenta de lo consumido.

“Fuimos al camarín, le dejamos la cuentita, dejamos saludos y nos fuimos. Ni lo vimos… Lo vimos cantando, festejamos, aplaudimos”, confesó entre risas.