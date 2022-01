¡Mantiene el sueño! Romo quiere ir a Europa a pesar de haber firmado con Rayados

Aunque el mediocampista Luis Romo seguirá en la Liga MX, luego de haber sido traspasado de Cruz Azul a los Rayados, mantiene el sueño de emigrar a Europa y cumplir uno de sus sueños como futbolista profesional.

Así lo comentó el jugador originario de Sinaloa en una entrevista que tuvo con el diario Récord, en el que comentó que luchará por lograrlo. No obstante, será algo complicado por el tema de la edad.

Para conseguir trascender en el ámbito internacional, Romo reconoce que tendrá que consolidarse con el Tricolor, una deuda pendiente que tiene en su trayectoria. Y para eso deberá recuperar su mejor versión ahora con los Rayados de Monterrey.

“Quiero hacerme un referente en Selección como lo fui en Cruz Azul, no he podido jugar en mi mejor nivel con Selección y es un deseo que quiero cumplirlo ya, porque quiero estar en un Mundial y jugar lo más que se pueda”.

El talentoso mediocampista de 26 años de edad, fue parte de un intercambio en el que el conjunto regiomontano mandó a “Charly” Rodríguez a la Máquina, para poder hacerse de los servicios del sinaloense.

Finalmente, Luis Romo habló en esta entrevista de cómo vive las fiestas de fin de año.

“Tranquilo, a mí siempre me gusta pasarlo en familia, relajado con los niños y sobre todo, mantenerles viva esa ilusión de los regalos. Yo no tuve la oportunidad de que me dejaran regalos o algo bonito y decorado, así que me gusta que ellos sientan ese espíritu navideño”.