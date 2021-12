‘Nunca pensé irme libre, voy a hacer lo posible por ir a Europa’, dice Luis Romo

Cancún, Quintana Roo.- En entrevista para TUDN, Luis Romo señaló que buscará cumplir su sueño de jugar en el futbol europeo, pero dejando algo a Cruz Azul.

Luis Romo mencionó que su prioridad es Cruz Azul, después la Selección Mexicana e ir al Mundial de Catar 2022.

Nunca pensé en irme libre, siempre intenté dejar algo a Cruz Azul, pero lo que me compete es lo deportivo; necesito ponerme a jugar, necesito ponerme al 100%”, declaró Romo.

El futbolista detalló que necesita estar a tope, ya que de lo contrario no cumplirá su sueño de ir a Europa, asegurando que hará todo lo posible o en sus manos para estar en el futbol del ‘Viejo Continente’.

Si renuncio a mi sueño, me estaría traicionando a mí mismo, entonces voy a hacer todo lo posible por salir, pero a Europa obviamente, porque dejas esos paréntesis abiertos y la gente piensa que no estás feliz en donde estás y no se trata de esto”, declaró Romo.