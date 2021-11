Pasión, disciplina y constancia: claves para vencer todos los límites

Fabiola Corona fue la primera triatleta mexicana en calificar a Juegos Olímpicos y ahora se encarga de ser un ejemplo para los jóvenes, niños y mujeres.

En el marco del México Active and Sport Expo 2021, Fabiola habló en una conferencia sobre las lecciones de vida que le ha brindado el deporte.

Lo más difícil para un atleta es mantener una disciplina y ser constante para realizar las metas y superar cualquier obstáculo.

Fabiola conoció el Triatlón por coincidencia y sin saber que se convirtiera en su estilo de vida.

“Por un folleto de una carrera de altura, la primera en México con diferentes deportes en equipo, sin embargo, yo sabía que eso era lo que me quería dedicar, pero desaparecieran los 4 años por la inseguridad del país, por lo que un amigo del equipo me invitó al triatlón en Guadalajara en donde había 2 equipos ahi me acerque y a los 20 años lo descubrí ya tarde fue de casualidad no era un deporte que me apasionara tanto porque me gusta estar en contacto de la naturaleza, pero el triatlón fue el deporte que más lejos me llevó”.