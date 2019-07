Madre de una de las víctimas en el caso Maleck pide ayuda al gobierno español

Jalisco.- Tras la impotencia de ver que su hija perdiera la vida luego del accidente de automóvil en el que se vio involucrado el jugador Joao Maleck, la madre de María Fernanda, la señora Martha Álvarez-Ugena, externó que desea recibir apoyo por parte del gobierno de España,

Dicha petición de apoyo al gobierno español la hace al considerar que las autoridades mexicanas han incurrido en irregularidades en la investigación y han favorecido al futbolista. Además, indicó que su hija además de tener la nacionalidad mexicana, cuenta con la nacionalidad española.

"Somos ciudadanos españoles. Le pido al gobierno español que esto no quede en el olvido. Él (Maleck) jugó en el Sevilla, les pido que no apoyen y den seguimiento porque es indignante, es una corruptela y no podemos permitir esta injusticia", dijo de enérgicamente.