Madrugan por conseguir la nueva 'joya' de La Fiera

León.- Pesa más una afición de hace 15 años que la desmañanada de un sábado, al menos esa es la idea de Janeth Hernández y su familia, los primeros en comprar la playera conmemorativa que La Fiera sacó a la venta por su 75 aniversario.

La afición de la familia, el hermano mayor me mandó, me trajo a las 7 de la mañana y me trajo de almorzar también", platicó entre risas esta seguidora verdiblanca, la primera en llegar a la tienda oficial del Club León, la cual se ubica en las instalaciones del estadio, para adquirir esta casaca.