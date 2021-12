‘Comentarios negativos me hacen dudar’, dice Majo González; ‘si me voy a la cocina, no te va a gustar’, señala

CDMX.- En entrevista para ‘Apuntes de Rabona’, la cronista Majo González habló sobre los comentarios que ha recibido, señalando que los negativos la han hecho dudar, y bromeó, diciendo que a aquellos que la “mandan a la cocina”, no les gustará el resultado.

En la plática, Majo González señaló que algunos comentarios en contra, no solo la han afectado a ella, también a familiares y amigos.

La cronista también contó que le han llegado comentarios como “vete a la cocina”, “cállate y hazme un sándwich”, pero ha optado por no hacerles caso, mencionando que son de gente que no quiere cambiar, porque el ataque es directo, ya que una mujer narra futbol.

Si me dices que me vaya a la cocina, mala suerte la tuya porque va a salir todo muy mal, de entrada. Si me voy a la cocina, no te va a gustar; si te hago un sándwich, tampoco; entonces, mejor deja que narre futbol, que hago bien”, señaló.