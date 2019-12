‘Mal periodista, perderá credibilidad si no cumple', dice Mohamed a Blanco

CDMX.- En enlace para ‘La Última Palabra’ de Fox Sports, el técnico Antonio Mohamed, recordó la ‘apuesta’ que tuvo con Alex Blanco, señalando que sería un “mal periodista” y perderá la credibilidad si no cumple.

André Marín cedió la palabra a Alex Blanco y Mohamed le mandó un saludo, dedicándole el mensaje.

Muy mal periodista, porque todo lo que dijo no se hizo. Va a perder credibilidad si no cumple lo que dijo”, declaró.

Hace algunas semanas, cuando Mohamed fue presentado como técnico de Rayados, estuvo también en el programa y ‘apostó’ con Alex Blanco que si no accedía a la liguilla y obtenía podio en el Mundial de Clubes, se iba del equipo, pero, de lo contrario, el comentarista se iba de Fox Sports.

En el programa de este sábado, Alex Blanco felicitó a Mohamed por el pase a la final, aceptando que Rayados le calló la boca, pero aclaró que la propuesta de dejar de trabajar fue de Mohamed y el comentarista no la aceptó.

Mohamed añadió que, después del partido ante Santos en cuartos de final, comentaron que Alex Blanco se iba a poner la camiseta de Rayados, pero no lo veía con ella.

No. No me la han traído, pero con mucho gusto me la pondré”, declaró Alex Blanco.