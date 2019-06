'Mamá, te amo, no padeceremos más', dice Andy Ruiz Jr

Estados Unidos.- Andy Ruiz Jr. se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado y en conferencia de prensa, dedicó la victoria a su mamá.

Mamá, te amo. Nuestras vidas cambiarán, no padeceremos más. Gracias a Dios, todo pasa por una razón”, señaló.

Ruiz Jr. hizo historia al vencer a Anthony Joshua en siete episodios y con ello se llevó el Campeonato de Peso Pesado, primera vez para una persona de origen mexicano.

En la pelea, Ruiz Jr. hizo caer a Joshua en cuatro ocasiones, de las cuales, dos fueron en el séptimo round, donde el referee finalizó el encuentro y dio la victoria al mexicano.

Se siente tan bien. Esto es con lo que he estado soñando, es por lo que he trabajado duro. No puedo creer que acabo de cumplir mis sueños”, declaró.