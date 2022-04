Tras derrota de ManUnited, Cristiano tira celular de aficionado al piso y se disculpa

Manchester, Inglaterra.- ¡Se enojó Cristiano! Tras la caída de Manchester United ante Everton, el futbolista portugués se desquitó con un aficionado, al tirarle el celular al piso, y posteriormente, el jugador se disculpó.

En el estadio Goodison Park, Manchester United perdió por marcador de 1-0 ante Everton y al salir del terreno de juego, un aficionado quiso tomarle una foto a Cristiano Ronaldo, pero el futbolista portugués le tiró el celular al suelo, rompiéndolo. Esta acción fue captada en video.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time ���� EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR

Tras su acción, Cristiano Ronaldo se disculpó con el aficionado, dedicando un mensaje en Instagram.

Nunca es fácil tener que lidiar con emociones en momentos difíciles como el que estamos enfrentando. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y poner el ejemplo para los jóvenes que aman este bello juego. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar al aficionado a un partido en Old Trafford como una muestra de fair-play y liderazgo”, escribió Cristiano.