Manuel Lapuente confirmó que sí existen DT’s corruptos en la Liga MX

Que los directores técnicos reciben ‘comisiones’ por debutar a determinado jugador o por fichar a cierto futbolista es algo que se rumora en el futbol, pero gracias a la entrevista que Mediotiempo realizó a Manuel Lapuente, esta práctica fue confirmada.

“Estás denigrando mi profesión”, fue como el exentrenador de equipos como el Club América, Necaxa y también la Selección Mexicana, y uno de los que más campeonatos ha obtenido en México, respondió a un colega que aceptó que recibía dinero ‘por debajo del agua’ y a costa de los jugadores.

Fue en una entrevista con el portal deportivo Mediotiempo, que Lapuente confirmó que la corrupción también se ha hecho un espacio en la Liga MX y con más frecuencia de lo que se cree, aunque él negó haber aceptado tales beneficios económicos.

“Un día tuve una discusión con uno de ellos (un entrenador). Me dijo ‘¡ah!, ¿a poco tú no te llevas dinero?’, ‘oye, estás denigrando mi profesión y mi profesión es digna, soy un entrenador, director técnico y cobro lo que gane’”, respondió el timonel.

Quien agregó: “Si yo gano campeonatos me van a pagar bien, yo vine aquí a triunfar y así lo tomo, con toda seriedad. No soporto, no lo puedo ver, le dije ‘sabes qué, ahí muere, no estoy de acuerdo contigo, ojalá dejes de entrenar porque eso no se vale, lo que estás haciendo no se vale’ y parece lo tomó bien porque al año se retiró”.

Con 78 años recién cumplidos, Lapuente se sentó por última vez en un banquillo en 2013, esto gracias al Puebla, equipo con el que celebró cinco de los 12 títulos que en su carrera, ha conseguido a nivel de clubes.