Maradona quería dinero para ir a Otro Rollo y Yordi revela petición final del 'Diez'

CDMX.- En entrevista para el programa ‘El Frasco’, conducido por Román Torres y Manu Nieto, Yordi Rosado habló sobre la ocasión que Diego Armando Maradona acudió a Otro Rollo y reveló que el futbolista, primero pidió 300 mil pesos por acudir, pero al final pidió algo más que fue más accesible.

En la plática, quien fuera productor de Otro Rollo, Yordi Rosado, comentó que muchas personas creían que había mucho dinero para que pudieran ir las celebridades, pero reveló que no se les pagaba por acudir y contó que la única persona que pidió dinero para estar en el programa fue el actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona.

Yordi Rosado contó que él era el encargado de llevar a los artistas internacionales y recibió la llamada de su mánager.

Me habla el cuate y me dice: “Sí va a ir Diego”, para nosotros era súper importante y me dice sobre el presupuesto”, contó Yordi, señalando que Maradona quería 300 mil pesos por acudir a Otro Rollo.