Árbitro tuvo diferente criterios con manos, critica Boy

León, Guanajuato.- El técnico de Chivas, Tomás Boy, estuvo en conferencia de prensa en el estadio León, donde cuestionó al árbitro Jorge Isaac Romo, señalando que en una mano de un jugador de León en un tiro de Pulido y en la mano de Jesús Molina, no aplicó el mismo criterio.

Me queda una pequeña duda en la mano de un tiro de Pulido para empatar el marcador y es diferente criterio con la mano de Molina y con la del central en el primer tiempo”, declaró.

Después de sus declaraciones, el técnico de Chivas estuvo a punto de tener un accidente con la silla y caerse, pero alcanzó a levantarse para seguir con la conferencia.

Boy aseguró que la Fiera jugó bien, porque aprovechó las circunstancias del encuentro, ya que el marcador fue también circunstancial, ya que, de acuerdo a él, cinco de los siete goles del encuentro, fueron revisados por el árbitro en el VAR y calificó el encuentro como “atípico”.

Sobre el VAR, Tomás Boy señaló que es una “herramienta fantástica”, con la que el árbitro se puede auxiliar y aseguró que en partidos anteriores, Chivas no ha sido favorecido.

Es una herramienta fantástica que está para ayudar al árbitro, con las jugadas que no ve o que no alcanza a ver por situaciones de posición o que no quiere ver”, declaró.