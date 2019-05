¿Marcha nupcial? En boda entonan himno de las Águilas del América

Ciudad de México.- Olvídense de canciones como 'My heart will go on' de Celine Dion, 'Hasta mi final' de Il Divo, 'Creo en ti', de Reik, entre otras canciones románticas, porque en esta boda, una pareja entonó el himno de las Águilas del América.

En un video difundido en redes sociales, se puede observar a una pareja recién casada, entonando el famoso himno de América, que se escucha en el Estadio Azteca.

Al ritmo de 'América, estoy contigo, tú serás el campeón', la pareja canta con algunos de los invitados que se sumaron a la celebración.

Posterior al himno, se escucha la canción “El Murguero” de 'Los Auténticos Decadentes'.

El famoso tema fue compuesto por Carlos Blanco y entonado por Miguel Ávila Lobo. Fue cantado por primera vez en septiembre de 1981.