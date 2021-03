Marco Fabián acepta que pudo llegar a Chivas; también pudo jugar para ‘Pippo’ Inzaghi

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En entrevista con Javier Alarcón, el futbolista Marco Fabián reveló que pudo haber jugado para el exjugador y ahora técnico ‘Pippo’ Inzaghi, antes de llegar a FC Juárez, e incluso su primera opción en Liga MX era Chivas.

En la plática, Marco Fabián habló de su paso por el futbol en Catar, donde fue dirigido por Xavi en Al-Sadd y se iba a quedar por más tiempo, pero ante la pandemia por COVID-19, no hubo acuerdo, por lo que se quedó sin equipo y hubo la propuesta de Benevento, dirigido por ‘Pippo’ Inzaghi.

En México, Marco Fabián detalló que habló con la directiva de Chivas, que era su primera opción.

Nunca lo negué, hablé con Chivas, que era la opción, la que primeramente todo mundo pensaba, igual yo. Pero, por una u otra circunstancia no se dio”, declaró.

Fabián señaló que también Cruz Azul fue opción para volver a Liga Mx.

Tras descartar a Chivas y Cruz Azul en Liga Mx, Marco Fabián llegó a FC Juárez, siendo Guillermo Cantú el responsable en explicarle el proyecto y en que se diera su arribo.

Fue una de las cosas, sin duda, que más me motivo, cuando me enseña el proyecto que tienen en Ciudad Juárez, la ciudad, lo que quieren hacer de aquí a un futuro. Lo que quieren lograr en El Paso con Juárez, el nuevo estadio”, declaró.

Marco Fabián también detalló que los directivos en FC Juárez buscan que el equipo sobresalga, aceptando que el proyecto del equipo le llamó la atención, por lo que aceptó llegar y aseguró que busca hacer historia.

Puedo ayudar a hacer historia, que es algo que me caracteriza o que siempre tengo en mi mente. De la mano de Memo, de Héctor, me enseñan el proyecto y nunca lo dudé, cuando me dicen todo, dije: ‘es un nuevo reto en mi vida, es algo diferente’, aparte vuelvo a México”, declaró Fabián.