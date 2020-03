Marco García se lesionó y no jugará por seis meses; Michel habla sobre acusación

CDMX.- En conferencia de prensa, el técnico de Pumas, Míchel González confirmó que Marco García tiene una lesión, que lo marginará de las canchas por seis meses y también habló sobre la acusación que enfrenta el futbolista.

En la conferencia, Míchel señaló que Marco García presenta una ruptura de ligamentos, por lo que estará fuera por seis meses y aseguró que se debe ser “miserable” para justificar la lesión del jugador, para decir que es el pretexto por lo que fue apartado.

El técnico de Pumas también habló sobre la acusación que enfrenta Marco García, señalando que habló con él “como si fuera su hijo”, pero también se pone en el lugar de la maestra ‘Valentina’, señalando que podría salir del anonimato porque su caso se reveló ante los medios.

Unos pueden pensar que fue una tontería del joven y otros pueden pensar que fue acoso de género. Lo mejor es que se sepa la verdad. Para Marco no es nada sencillo, porque las redes sociales mienten, insultan, agreden, desprestigian”, declaró.

Míchel añadió que él no busca hacer juicios de valor, sino ver a los involucrados como seres humanos, señalando que tanto ‘Valentina’ como Marco García están sufriendo.

A mi jugador lo apoyo, porque es una situación personal muy dura, pero también a la maestra y me gustaría escucharla, pero no en los medios. No solucionaríamos nada, haciendo un debate”, declaró.