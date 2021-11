María José Alcalá es la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano

La exclavadista María José Alcalá fue elegida como nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en relevo de Carlos Padilla

En 98 años de historia, “Marijose” es la primera mujer que estará al frente de la organización.

María se impuso en las votaciones a Norma Olivia González, la otra candidata, quien es directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

El Comité Olímpico Mexicano se creó en 1923 y por primera vez estará bajo la dirección de una mujer para el periodo 2021-2024.

La planilla “Voy por México, comandada por la exclavadista, obtuvo la mayoría de los 136 votos que se emitieron en la Asamblea.

María José obtuvo 87 a favor, mientras que Norma Oliva González, con la planilla “Transparencia y Apertura”, consiguió 46 votos, y tres fueron votos nulos.

La presidenta de la Federación Mexicana de Vela, Beatriz González Luna, cuestionó a Alcalá para saber si dejaría su cargo como diputada para atender al 100 por ciento las necesidades del COM, y para lo cual María José respondió:

“Yo siempre me he caracterizado por ser una persona honrada y comprometida, y por eso he logrado en mi vida personal y deportiva destacarme con logros y siempre con transparencia. Yo siempre entregaré al Comité Olímpico Mexicano el tiempo suficiente y también entregaré a todos los miembros permanentes y a las federaciones nacionales les entregaré el suficiente tiempo para cuando ellos me necesiten”.