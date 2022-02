Aficionados se burlaron de su papá fallecido y el portero se les fue a golpes VIDEO

Mariano Andújar, portero de Estudiantes de la Plata en Argentina, se encaró con varios aficionados de Huracán por burlarse de su padre fallecido.

Una pena lo que se vivió en el juego entre Huracán y Estudiantes de la Plata, en la Copa Liga Profesional de Argentina.

Mariano Andújar se hartó de los insultos de los fanáticos de Huracán y encaró y lanzó varios golpes a los aficionados rivales que se burlaron de su padre fallecido.

En redes sociales circularon varios videos en donde se aprecia el momento justo en el que Mariano se acercó a las gradas del Estadio Tomás Adolfo Ducó para intercambiar varios golpes con unos seguidores del Huracán.

Después de que se viralizó la noticia, Mariano usó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que detalló el motivo que lo llevó a intercambiar golpes con la afición del equipo rival.

"A las tres o cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas. Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el futbol".