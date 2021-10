“Me hice pasar por hombre para jugar futbol”. ‘Marigol’ se pronuncia contra la discriminación

Maribel Domínguez es una de las referentes de la Selección Mexicana Femenil, sin embargo, la actual directora técnica de la división Sub-20 del Tri Femenil enfrentó varios obstáculos para conseguir esa categoría que ahora presume.

En el marco del Día Nacional contra la Discriminación, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer un video en el que presenta la historia de Domínguez, pero no como la goleadora histórica del conjunto tricolor ni como la primera mexicana en jugar para el FC Barcelona, sino como la niña y la joven que incluso se hizo pasar por hombre para cumplir sus sueños.

En tonos oscuros y casi sin diálogos, el video inicia en 1994 y con una Maribel observando un partido de futbol tras la reja de una cancha pública, el balón se vuela y ella lo va a buscar.

Su dominio del balón es innegable y el grupo de jovencitos la invita a jugar, sin embargo, siempre la llaman ‘Mario’, pues ella viste con un estilo masculino y también lleva el cabello corto.

Aunque pudo jugar futbol, el video tiene ciertos detalles tristes, pues parece presentar que si Maribel se presentara como Maribel, no sería tratada de la misma manera en el terreno de juego.

'Marigol' es la entrenadora de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 | Foto: Cortesía

“Durante años me hice pasar por hombre para jugar futbol. Me decían Mario, pero siempre he sido Maribel”, señala la exfutbolista, quien no sólo defendió la casaca del combinado azteca, sino que se convirtió en la primera mujer en fichar para un equipo varonil, esto en el 2004 con el Celaya.

No obstante, y aunque la Femexfut había aprobado la contratación, la FIFA la ‘echó para atrás’ alegando la necesidad de ‘mantener una clara división entre el futbol varonil y el femenil’.

