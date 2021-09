‘No quería seguir golpeándola’: Canadiense recuerda el KO mortal a Jeanette Zacarías

Marie-Pier Houle venció a Jeanette Zacarías Zapata en una función de box celebrada el sábado en Montreal y ahora la canadiense recuerda con amargura el combate que costó la vida a la mexicana.

En declaraciones a medios canadienses y en publicaciones en sus redes sociales, Marie-Pier Houle dijo sentirse muy triste por el daño que le causó a Jeanette Zacarías, pues el réferi debió acabar el combate antes del escalofriante KO.

"El boxeo tiene sus riesgos y peligros. Éste es nuestro trabajo, nuestra pasión. La intención de herir gravemente a un oponente no está en mis planes, nunca. Mis más sinceros pensamientos están con mi oponente, así como con su familia”, declaró Houle días después de la pelea que le ganó a Jeanette Zacarías en cuatro rounds.

Aún sin saber que las lesiones de Jeanette serían mortales, Marie-Pier recordó la disparidad de la pelea.

Jeanette Zacarías terminó ese cuarto asalto de pie, pero ya en su esquina se desvaneció y se convulsionó. Mientras tanto, la canadiense celebró la victoria.

“Ella todavía estaba despierta. No era mi intención parecer arrogante en mis celebraciones. Cuando volví a mi zona, mi entrenador me dijo que las cosas no iban bien (con Jeanette).No pensé que fuera tan malo. Creí que la intervención de los médicos se hacía como medida preventiva. Sin embargo, cuando vi que estaba con oxígeno, pensé que era grave. Fue una bofetada en la cara”.

La canadiense sabe que el boxeo es un deporte de riesgo, pero eso no le quita el remordimiento.

“Me siento culpable, aunque sé que es parte de los riesgos de nuestra profesión. Todos me dijeron que no me sintiera culpable y que mi pelea fue limpia… No me enfrenté a una chica que tenía 0-45. Sí, había sufrido dos nocauts, pero no conocíamos las circunstancias de estas peleas. Tampoco sabemos qué tipo de preparación tenía antes de nuestra pelea. Es un incidente desafortunado”.