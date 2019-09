Revela Mario Carrillo plática con Carlos Hurtado; Chivas niega nexo con promotor

CDMX.- Carlos Hurtado estaría de vuelta en Liga MX y en ‘Calla y escucha’ de ESPN, el analista Mario Carrillo aseguró que el lunes pasado, platicó con el promotor para trabajar, no solo en Chivas, también en otros equipos en Liga MX.

Sobre Chivas, Carrillo negó que Hurtado le ofreciera trabajar como auxiliar de Luis Fernando Tena, pero sí le ofreció trabajar para él, porque le tiene confianza en la táctica.

Cuestionado por Mauricio Ymay sobre si Hurtado le ofreció trabajar con Luis Fernando Tena, Carrillo confesó que no sabía que ‘El Flaco’ iba a ser técnico de Chivas.

Mario Carrillo aseguró que él rechazó la oferta de Hurtado, porque no le gusta ser visto como “un complemento”, sino como alguien para ser la cabeza del equipo.

No me gusta que no me lo ofrezcan a mí (la dirección técnica). ¡Claro que me molesta!”, añadió Carrillo.