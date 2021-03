Joshua Maya agradece a medio y acepta que se equivocó

CDMX.- Tras anunciarse su salida del medio deportivo Récord, el columnista Joshua Maya hizo una publicación en la que agradecía al medio por los seis años como colaborador y también aceptó su error, tras la discusión con Marion Reimers.

Dirigiéndose a sus seguidores y hacia la opinión pública, Joshua Maya señaló que la gente que lo conoce y/o lo ha acompañado en su cuenta de Twitter sabe que él es alguien de valores, de familia y siempre ha logrado tener relaciones de amistad, y con el paso del tiempo, ha podido ayudar a otras personas.

“Décadas de ser un empresario que he empleado durante toda mi vida a cientos -quizá miles- de mujeres y hombres, ayudo junto con mi esposa a familias necesitadas semanalmente, he impulsado y aconsejado a muchos y muchas en el medio de comunicación deportiva”, escribió Joshua Maya.

El columnista también pidió no caer en la falta de respeto, aceptando que se equivocó al llamar ‘feminazi’ a Marion Reimers, reconociendo su error.

También, Joshua Maya agradeció a Récord por los seis años que colaboró con el medio deportivo, asegurando que le tiene un gran cariño y agradecimiento al director Carlos Ponce de León, añadiendo que respeta la decisión.

Seguiremos como siempre compartiendo el amor, cariño y afición por los deportes. A todos los que me escribieron personalmente, les agradezco mucho, estoy sumamente tranquilo, porque los que me conocen, mi familia y amigos, saben quién soy, y con eso me basta y sobra”, finalizó.