Martha Álvarez-Ugena a Joao Maleck, tras entrevista: ‘No tiene respeto, me provocaron asco sus mentiras’

Guadalajara, Jalisco.- La mamá de María Fernanda Peña, Martha Álvarez-Ugena, habló tras la entrevista de Joao Maleck en TUDN, asegurando que el futbolista “no tiene respeto” por su hija y le provocó asco las mentiras que dijo el jugador de Cafessa Jalisco.

En entrevista con Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, Martha Álvarez-Ugena mencionó que sí vio la entrevista a Joao Maleck y sintió como si la estuvieran apuñalando.

El ver a Maleck con ese cinismo, esa poca ma… que tiene para mentir. No tiene respeto a la memoria de mi hija y Alejandro, no tiene respeto hacia mi dolor. Me provocó un llanto tremendo y mucho asco y repudio hacia él, por toda la sarta de mentiras que dijo”, declaró Martha.

Álvarez-Ugena añadió que desmentirá a Joao Maleck, con las pruebas que tiene en la carpeta de investigación, para comprobar que el futbolista se manejó con base en mentiras y corrupción.

No tenías ningún derecho de arrebatarle la vida a mi hija, ni a su esposo Alejandro, por conducir a esa velocidad y completamente borracho. Lo peor es que has seguido mintiendo y has seguido de muchos privilegios que te has callado”, añadió la madre de María Fernanda Peña.

Martha Álvarez-Ugena también llamó “desgraciado y cobarde” a Joao Maleck, reiterando que el futbolista no tenía derecho de quitarle la vida a su hija.

‘La vida de mi hija no tiene precio’, asegura

Martha Álvarez-Ugena también señaló que no aceptará el “sucio dinero” por parte de Joao Maleck, debido a que su familia tiene “principios y valores” y asegurando que la vida de su hija no tiene precio.

Para los que piensan que la vida de mi hija vale un millón cien mil pesos, están totalmente equivocados, porque hasta la fecha, quiero que sepan, al día de hoy no me han entregado ninguna reparación del daño, ni un centavo. Ni un centavo. Lo repito: la vida de mi hija no tiene precio”, aseguró.

Martha Álvarez-Ugena mencionó que Alejandro Castro murió al instante en el accidente, pero su hija siguió viva por un instante y criticó que Maleck tuvo el descaro de decir que auxilió a María Fernanda Peña.

Martha Álvarez también aseguró que no tiene miedo a represalias, añadiendo que murió el día que falleció su hija y ahora no tiene nada que perder.

No he pedido venganza, he pedido justicia; justicia como cualquier madre pediría cuando le han matado a un hijo o a una hija. Miedo, no tengo miedo; por mi hija doy la vida”, declaró.

Martha Álvarez-Ugena también espera dejar un precedente, para que se cree una ley nueva que castigue a personas que manejan en estado de ebriedad y causen accidentes que ocasionen la muerte de personas.

En los pasados días, Joao Maleck fue entrevistado por TUDN y aseguró que tiene un compromiso con los dos hijos de Alejandro Castro y María Fernanda Peña.