'Martino me dijo que no me preocupara', 'El Jefecito' quiere ir al 'Tri'

León, Guanajuato.- José Iván Rodríguez no quita el dedo del renglón para volver a la Selección Mexicana e incluso ha tenido pláticas con el técnico Gerardo Martino.

Rodríguez ha estado alejado de las canchas casi tres meses, tiempo en el que se perdió la posibilidad de jugar Copa Oro con México y también ser parte de la convocatoria del más reciente mini ciclo del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino.

El propio Iván Rodríguez reveló que ha sostenido una plática con Gerardo Martino, quien incluso le dio ánimos para salir pronto de la lesión.

Él habló conmigo y me dijo que no me preocupara, que estuviera tranquilo y cuando regresara, hiciera las cosas como las venía haciendo y que las oportunidades podrían llegar”, acotó el jugador esmeralda.