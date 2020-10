Martinoli, ‘Doctor’, Campos, Zague y compañía tienen hermandad, y es importante; dice Aldo Farías

CDMX.- En plática con Carlos Aguilar ‘El Zar’, Aldo Farías habló sobre la competencia que hay contra Azteca Deportes, con Christian Martinoli, ‘Doctor’ Luis García, Zague, Jorge Campos, señalando que entre los comentaristas hay hermandad, algo que no toma en cuenta la competencia, pero que es importante.

Aldo Farías señaló que él, ‘El Zar’, así como otros comentaristas como ‘Ruso’ Zamogilny, ‘Tito’ Villa y Marc Crosas son apuestas para TUDN, por lo que hay competencia directa contra Martinoli, ‘Doctor’ García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, Carlos Guerrero ‘Warrior’, entre otros, de unos años a la fecha.

Carlos Aguilar señaló que, del grupo de Azteca Deportes, si uno falla, hay otro que anima, mencionando que cuando llegó Zague, le abrieron las puertas y crearon una unión, una sinergia.

Aldo Farías señaló que Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, entre otros, no son un equipo de narración, son amigos, personas, humanos, y es importante lo que se transmiten en los viajes, camionetas, como si fuera un “reality show”.

Nada de eso fuera posible, si ellos no tuvieran una hermandad real, si ellos no tuvieran una unión en la vida personal, más allá de la unión profesional, y eso es algo que creo que no hemos tomado en cuenta, por más que mejoremos voz, ritmo, que seamos más chistosos. No vamos a poder competir si no presentamos un equipo tan carnales al aire”, declaró.