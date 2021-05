‘Si no gana ahora, no sé cuándo’, dice Martinoli a Cruz Azul; Azteca transmitirá final

CDMX.- Azteca Deportes no se quedará fuera de la final del Guard1anes 2021, ya que transmitirá el partido de vuelta entre Cruz Azul y Santos en el Estadio Azteca, pero Christian Martinoli ya mandó mensaje al equipo cementero, señalando que si no ganan este torneo, no sabe cuándo será.

Con un promocional, Azteca Deportes reveló que tendrán el partido de vuelta de la final entre Cruz Azul y Santos, pero Martinoli no quiso hablar en un inicio del equipo de Ciudad de México.

Azul, azul, azul”, animó Jorge Campos a Cruz Azul, equipo con el que fue campeón de Liga MX en 1997. “¿Qué quieren que comente? ¿Del Azul? Si no gana ahora, no sé cuándo”, señaló Martinoli.

El ‘Doctor’ Luis García aseguró que Azteca Deportes tendrá el partido de vuelta de la final del Guard1anes 2021, por lo que tendrá que cambiar los días para el viaje a Dubai.

¡SIIIIIU, LA FINAL ESTÁ AQUÍ, ESTÁ EN FUT AZTECA!



¡Daremos clases particulares en la final del Guardianes 2021!



DOMINGO 30 DE MAYO | 8:00 PM



Azteca 7

TV Azteca Deportes May 24, 2021

En el partido de vuelta de la final entre Cruz Azul y Santos, Azteca Deportes contará con Christian Martinoli, ‘Doctor’ Luis García, Jorge Campos y Zague, y este será el próximo domingo 30 de mayo a las 8:15 de la noche. La Máquina busca romper una racha de 23 años sin ganar el título de Liga Mx.

El partido de ida entre Santos y Cruz Azul será este jueves 27 de mayo a las 9:00 de la noche en el Estadio TSM Corona y solo se podrá ver por Fox Sports MX.